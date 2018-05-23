Валентинов день: Бабу Параску чуть не изнасиловали на Майдане

Признаем: обещанная интрига стоила того, чтобы в День Святого Валентина посетить столичный Майдан. Блок Юлии Тимошенко обещал сделать Киев самым любящим в мире городом – в заявке на проведении акции числилось 50 тысяч человек. Сообщалось, что главным блюдом праздничного флэш-моба должны стать долгие поцелуи дочери главной оппозиционерки страны со своим британским мужем-рокером Шоном Карром. Обещанное было тем более интересно, что киевские власти запретили БЮТу собираться на главной площади страны - а ну как Космос решит разогнать? Все представили себе, какое это будет «мясное» зрелище: милиция избивает 50 тыс. целующихся человек!

В 14.30, время, на которое была назначена акция, площадь оказалась заполненной всего парой-тройкой сот человек. Молодые люди в защитных целлофановых плащах с символикой БЮТ, вооруженные белыми флажками с красными сердечками, выглядели несколько уныло. Не обнаружив десятков тысяч флешмоберов, журналисты принялись шутить, что главным действующим персонажем сегодня будет баба Параска. И дошутились: орденоносица материализовалась словно ниоткуда.

Баба Параска почему-то ругала Бокого, сказала, что приехала только что из Донецка и Запорожья, сообщила, что люди там встречали ее очень хорошо и радушно.

- А вы будете целоваться сегодня, - спросил корреспондент УНИАН.

- Я готова целоваться со всеми украинцами, так как люблю всех. Даже с вами могу поцеловаться.

- О, нет, я вам не подойду. Я вообще-то бело-голубое быдло из Донецка, - ответил я и малодушно ретировался.

На Майдане стояли две девушки с надписью «Ищем парней!». Наверное, это были единственные участницы акции, пришедшие на Майдан не по зову БЮТа, а по зову играющей крови. Сами же сторонники Тимошенко в красных накидках напоминали пингвинов. Я спросил у одной девушки-пингвина, будет ли она сегодня целоваться. Та ретировалась, сказав, что еще не решила. Пришлось задать несколько вопросов стоящему рядом парню:

- Скажите, вы сторонник Блока Юлии Тимошенко.

- Да, я сторонник Блока Юлии Тимошенко.

- Вы пришли сюда по доброй воле и не за деньги. Правда?

- Совершенно верно. Я пришел сюда по доброй воле и не за деньги.

Действительно, какие могут быть деньги, если процессом руководит Тимошенко. Ведь

«Юля косу носить,

В серці сили досить.

Добро посіє,

А зло покосить».

Это слова из песни, доносившейся из колонок, установленных на Майдане. А еще тут был такой перл:

В жіночим серці сили стільки є, що триста мужиків разом не мають Вона між них, немов пливе, Така тендітна, ніжна і красива. Неплохо, правда? Я подозреваю, кто автор этих стихов, но говорить не стану, а то у этого гениального поэта не будет отбоя со стороны политиков с просьбами сочинить подобные гимны.

В три часа участники акции выпустили из рук шарики - кровавые точки поплыли по серому февральскому небу. Молодые люди в красном принялись целоваться. Корреспондент УНИАН насчитал двадцать три пары, изъявивших желание прилюдно проявить свои чувства. Причем всех целующихся сразу же окружала толпа фотографов и телеоператоров. Складывалось ощущение, что зрителей здесь больше, чем участников. Ясно было, что акция провалена.

Но все спас пожилой мужик бомжеватого вида в заячьей шапке с большими грязными руками. Он сначала танцевал на Майдане, кружась, как суфий, а потом пошел в атаку на стоявших здесь старушек, большинство из которых шарахалось от него. Затем участник флэш-моба сфокусировался на одной даме преклонного возраста, пытаясь танцевать с ней, одновременно ловя ее губы беззубым ртом, но потом увидел бабу Параску. И тут началось! Мужик ринулся к обладательнице ордена княгини Ольги. Революционерка, явно не ожидая такого поворота, стала убегать. Разбушевавшийся майданный мачо все же догнал орденоносицу и принялся осыпать страстными поцелуями. Лучшие фотографы Киева, плотной стеной обступившие пару, принялись снимать происходящее. Параска безуспешно сопротивлялась напору любовника, иногда ей удавалось убежать, но несколько раз мужик все же добивался своего. Еще немного, и баба Параска подверглась бы элементарному изнасилованию.

Тут вспомнились слова революционерки о том, что она готова целоваться со всеми украинцами. Оказывается, и баррикадные бойцы не всегда верны своим принципам. В свою очередь, любвеобильный мужчина сообщил журналистам, что его зовут Иваном, он нигде не работает, ему тридцать пять лет – на вид не меньше шестидесяти.

- Почему Баба Параска не стала с Вами целоваться? Не захотела? – спросил корреспондент УНИАН.

- Она хотела, но просто не смогла, так как выпила немного. Если бы была трезвой, то все бы смогла, - ответил Иван и с достоинством удалился.

Что мы имеем в итоге? Да, Майдан не собрал и сотни целующихся. Да, дочь Тимошенко со своим мужем с вороньей фамилией, конечно, не появилась. Да, людей не разгоняли. Но в целом День Святого Валентина удался - флэш-моб как буйство непосредственности состоялся. Кроме того, баба Параска получила свою долю адреналина, мужик нацеловался, фотографы сделали картинки. Спасибо тебе, Святой Валентин, за чудо любви, которое ты нам всем даришь каждый год.

А на Майдане до сих пор буйствует этот мужик: баба Параска распалила его похоть, и он теперь бросается на всех прохожих женщин. Так что я бы рекомендовал осторожней дамам сегодня ходить по главной площади страны. Иначе вас может постичь участь бабы Параски.

Антон Зикора