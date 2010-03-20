Янукович вернет спецзоны и ТПР
08:43, 20 марта 2010Общество
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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен возвратить в экономику страны действия законов о специальных экономических зонах и территориях приоритетного развития.
Об этом сообщил в Донецке после своего нового назначения председателем Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК, выступая с ответным словом перед активом области.
«Вчера (18 марта) Президент однозначно сказал, что он возвратит закон о СЭЗ и ТПР», - заявил губернатор. При этом он добавил, что глава государства «дал задание мне готовить обучение всех регионов относительно работы в этой идеологии».
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