Янукович вернет спецзоны и ТПР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен возвратить в экономику страны действия законов о специальных экономических зонах и территориях приоритетного развития.

Об этом сообщил в Донецке после своего нового назначения председателем Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК, выступая с ответным словом перед активом области.

«Вчера (18 марта) Президент однозначно сказал, что он возвратит закон о СЭЗ и ТПР», - заявил губернатор. При этом он добавил, что глава государства «дал задание мне готовить обучение всех регионов относительно работы в этой идеологии».