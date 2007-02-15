Беларусь повышает стоимость транзита российской нефти более чем на 30%

Беларусь с 15 февраля повысит стоимость транзита российской нефти более чем на 30%, сообщили РИА «Новости» в белорусском Министерстве экономики.

Минэкономики приняло постановление, согласно которому компания «ГомельТранснефть-Дружба» на услуги по транзиту нефти по маршруту "Унеча-Адамова застава" (направление Польша-Германия) повышает тариф на 35% (до 3,5 долл.) без учета НДС за прокачку одной тонны.

По маршруту "Унеча-Броды" размер тарифа увеличен на 31,6% - до 1,5 долл. за тонну прокачанной нефти.

По информации белорусской стороны, в итоге средний тариф на прокачку нефти по территории страны составит 0,6 долл. за тонну на 100 километров, что соответствует внутрироссийскому уровню. Таким образом, отметили в Минэкономики, Беларусь унифицировала транзитную ставку по прокачке нефти с аналогичной российской ставкой.

Тариф на прокачку нефти в балтийском направлении составит почти 3 долл. за тонну нефти.

По маршруту "Невель-Полоцк-Ventspils nafta", "Невель-Полоцк-Mazeikiu nafta" и "Невель-Полоцк-Mazeikiu nafta" для терминала в Бутинге составит 1,26 долл. за тонну нефти.

Со вступлением документа в силу тариф на прокачку 1 тонны нефти по маршруту от границ РФ в направлении Польши и Германии составит 2,6 долл., в направлении Украины - 1,14 долл.

Прежние тарифы, как отметили в Минэкономики, не менялись с 1995 года. Через Беларусь в среднем транспортируется до 80 миллионов российской нефти, в основном по сетям "ГомельТранснефть-Дружба". Протяженность нефтепровода "ГомельТранснефть-Дружба" составляет около 2 тысяч километров в направлении Польши, Германии, а также Украины.

Как сообщал директор «Гомельтранснефть-Дружба» Алексей КОСТЮЧЕНКО, Беларусь за счет увеличения тарифов на транзит нефти через свою территорию получит дополнительно около 50 миллионов долларов в год.

По его данным, ежегодно «Гомельтранснефть-Дружба» прокачивает около 80 миллионов тонн нефти, что составляет 30-33% от общего объема российского экспорта нефти.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО намерен возместить 5 миллиардов долларов убытков, понесенных его страной в результате повышения Россией цен на энергоресурсы, обложив Москву транзитными пошлинами и вынудив ее платить Минску за сотрудничество в военной сфере.

С 1 января этого года Беларусь ввела пошлину (на январь она была установлена на уровне 45 долл. за тонну нефти) на транзит российской нефти через свою территорию в Европу, что привело к прекращению поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу и Германию в ночь с 7 на 8 января, в Словакию - 8 января.

Правительство Беларуси 10 января отменило решение о взимании пошлины, 11 января поставки нефти в Европу возобновились в полном объеме, а 12 января правительства России и Беларуси по итогам двухдневных переговоров подписали соглашение по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Стоимость российского газа для Беларуси в 2007 году была повышена до 100 долларов за тысячу кубометров, вместо 46,7 долларов годом ранее. Минск будет оплачивать газ "живыми" деньгами.