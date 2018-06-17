Грозит ли наводнение дамбе Киевского моря?

В Украине не существует такой реки, как Днепр... Припять угрожает Чернобылю?.. Как МЧС будет спасать граждан, если ему самому нужно спасаться?.. У каждого наготове должен быть рюкзак со всем необходимым... Несколько недель нас пугают весенним паводком, который грозит многим районам столицы и многочисленным населенным пунктам Украины.

Мы обратились к эксперту-катастрофологу Василию Кредо, руководителю международной группы независимых специалистов по вопросам прогнозирования последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций, чтобы он изложил свое видение ожидаемых угроз.

В УКРАИНЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ТАКОЙ РЕКИ, КАК ДНЕПР Почему наводнение 2010 года, по прогнозам специалистов, может оказаться наибольшим за последние 40 лет?

Это связано с особыми погодными условиями нынешней зимы, когда на территории Украины, Беларуси и России выпали огромные объемы снега, местами превосходя обычные нормы в 3–5 раз.

Предвидятся большие наводнения по рекам Днестр, Прут, Южный Буг, Северский Донец и по Днепровскому каскаду водохранилищ.

Говорят, что особенно опасной в этом году может оказаться наша главная река – Днепр... Хотел бы вас поправить, не Днепр, а Днепровский каскад водохранилищ. Днепра как реки в Украине не существует.

Официальная длина этой могучей реки достигает около 2200 км. 1200 км его течения приходится на территорию России и Беларуси. Как раз на украинско-белорусской границе начинается 1000-километровый каскад из шести днепровских водохранилищ, который тянется до Каховкм, а дальше идет Днепровский лиман (воды которого периодически бывают солеными, и волны Черного моря неоднократно доходили до Каховской ГЭС).

Фактически реки Днепр на территории Украины не остался. Это мифически-литературный фантом, который до сих пор используется литераторами и патриотами Украины как символ.

Водный бассейн Днепра официально занимает свыше 500000 квадратных километров (это превосходит общую поверхность Черного и Азовского морей). Свыше 60 процентов территории бассейна Днепра приходится на Беларусь и Россию (часть Московской области, Смоленская, Калужская, Орловская, Белгородская, Курская и Брянска области) с их многочисленными малыми и большими реками, впадающими в Днепр и Десну. Именно за пределами Украины сформировались в настоящее время огромные объемы снега, превосходя обычную норму в 3–5 раз.

ПРИПЯТЬ УГРОЖАЕТ ЧЕРНОБЫЛЮ? Где в Украине можно ожидать наводнений?

Крупные наводнения ожидаются на Закарпатье и в Карпатах, особенно по рекам Черемош и Прут, что создает опасность для территорий Ивано-Франковской, Черновицкой областей, города Черновцы, а дальше – для соседних Румынии и Молдовы, а также для Закарпатья, Венгрии, Словакии.

Вода поднимется и на Днестре, что грозит наводнениями Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областям, а также молдавскому Приднестровью и самой Молдове. Под большой угрозой – Могилев-Подольский, Ямпиль, Тирасполь, Белгород-Днестровский и районы этих городов.

Наводнение ожидается и на Дунае, что грозит городам Рени, Измаилу, Килии, Вилково и прилегающим к ним населенным пунктам.

Значительное наводнение ожидается по Южному Бугу. Наибольшее опасение у специалистов вызывает плохое состояние старой дамбы Ладыженского водохранилища, в случае прорыва которой может затопить, а в экстремальном варианте (прорыва гидроволной) уничтожить старые реакторы Южно-Украинской АЭС, что по результатам десятикратно превзойдет Чернобыльскую катастрофу.

Немалые проблемы могут возникнуть в Чернобыльской зоне и вокруг законсервированной ЧАЭС в связи с наводнением по реке Припять.

Большое наводнение будет по Десне и ее притокам, затронув территории Сумской, Черниговской, Киевской областей и города Киева.

По реке Тетерев беспокойство вызывает состояние старой дамбы в Житомире, возможный прорыв которой нанесет огромной ущерб значительным территориям Житомирской и Киевской областей.

Но наибольший удар стихии придется на Киевское, Каневское и Кременчугское моря-водохранилища. Сооружения Киевской и Каневской ГЕС не удовлетворяют международным нормам гидрологической безопасности, там нет аварийных водосбросов, ограничены водопропускные возможности шлюзов и водосбросов (что мы считаем строительным преступлением).

В случае гипотетического прорыва дамбы Киевского моря однозначно произойдет разрушение Каневской, Кременчугской и других дамб каскада, с последующей катастрофой на мощнейшей в мире Запорожской АЭС (взрывной потенциал которой эквивалентен 600 бомбам Хиросимы).

Причем разрушение всех дамб каскада Днепра может произойти не столько за счет огромных объемов воды, а больше всего – за счет тысяч катастрофически-разрушительных плавсредств (включительно с лодками, баржами и т. п.). Только в Киеве насчитывается свыше 50000 разных плавсредств! А сколько их прибудет из России, Беларуси, из Десны? Они будут разрушать дамбы ГЭС, дамбы, мосты, газо- и нефтепроводы, все коммуникации каскада Днепра!

ВОДА СМОЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СОРТИРЫ А чего, по-вашему, можно ожидать в Киеве?

Однозначно, при любом варианте подъема воды, будут затоплены территории Труханового острова и Гидропарка (в десятках преступно-небрежно устроенных сортирах которых находятся сотни тонн фекалиий).

Также будут подтоплены территории Русановских и Осокорковских садов-дач, дачно-прибрежных участков Конча-Заспы.

Реальная угроза затопления нависает над жилыми районами Чапаевки и Корчеватого.

В случае экстремального наводнения будут затоплены территории Рыбальского острова, Подола, Русановки. От прорыва дамбы в Пуще-Водице (на реке Горенке) может пострадать село Горенки.

Страшную угрозу для Корчеватого представляет каскад озер Китаева - каньонов Голосеевского леса, где выпали огромные сверхурочные запасы снега. Наводнение зацепит реку Лыбидь и частично реку Сырец, реку Виту в Чапаевке.

А что такое экстремальный вариант наводнения?

Наихудший вариант – прорыв дамбы Киевского моря, в результате чего будут буквально уничтожены территории Оболони, Подола, Телички, Корчеватого, Чапаевки, Кончи-Заспы, всего Левобережья столицы. В таком случае будут разрушены все мосты и коммуникации. Киев останется без воды, отопления, электричества, транспорта, медицины.

Когда может начаться наводнение? Точно спрогнозировать сложно. Оно может длиться приблизительно с 25 марта до середины апреля.

Наши службы говорят, что как-то готовятся к этим вариантам, принимают меры... Знаете, специалисты не верят, что при нынешней абсурдной организации власти в Украине и городе Киеве может осуществляться надлежащее профессиональное руководство гражданской защитой миллионов людей.

Что вы имеете в виду?

А вы посмотрите сколько в наших законах бессмыслицы. По действующему законодательству в вопросах экологически-техногенной безопасности, гражданской обороны и гражданской защиты населения главным лицом, возглавляющим эти направления, является премьер-министр Украины, который по должности одновременно начальник гражданской обороны и гражданской защиты населения. Его заместителем в этих вопросах официально определен министр по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Но сейчас у премьер-министра как начальника гражданской обороны и гражданской защиты населения нет практически никаких реальных средств влияния на ситуацию. Даже президент как глава Совета национальной безопасности и обороны Украины имеет ограниченное влияние на вопрос гражданской обороны и гражданской защиты населения.

А что высшее руководство государства должно сегодня сделать для защиты от наводнения? В соответствии со статьей 14 закона о Совете нацбезопасности и обороны президент должен создать Чрезвычайную временную межведомственную комиссию по паводковой безопасности и утвердить Положение о ее функциях и соответствующих полномочиях. В ее состав должны войти ответственные работники всех ведомств, имеющих отношение к гражданской защите населения.

Главой этой комиссии могли бы быть назначены, скажем, Александр Кузьмук, Василий Дурдинец или Владимир Горбулин... Деятельность Чрезвычайной комиссии должна круглосуточно обеспечиваться аппаратом Секретариата СНБОУ.

Также в случае начала большого наводнения президент Украины, по действующему законодательству о правовом режиме чрезвычайного положения, должен издать указ о временном введении на соответствующих территориях или по всей территории государства режима чрезвычайного положения паводковой безопасности, а Верховная Рада обязана немедленно утвердить этот указ президента.

Кабинет министров должен безотлагательно сформировать Чрезвычайный правительственный комитет по вопросам экологически-техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций во главе с премьер-министром как начальником гражданской обороны государства и начальником гражданской защиты населения Украины. Его заместителем должен стать член Кабинета министров, занимающийся чрезвычайными ситуациями. Деятельность Чрезвычайного комитета должен обеспечивать профессионально-компетентный аппарат его секретариата. Решения этого правительственного комитета и Чрезвычайной временной межведомственной комиссии СНБО должны быть обязательны для всех органов и ведомств государства, особенно в условиях действия чрезвычайного положения паводковой безопасности.

КАК МЧС БУДЕТ СПАСАТЬ ГРАЖДАН, ЕСЛИ ЕМУ САМОМУ НУЖНО СПАСАТЬСЯ? Но, наверное, наибольшая ответственность ложится на Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и лично на министра Шуфрича и его недавно назначенных заместителей?

Уместный вопрос, поскольку именно МЧС размещено в аварийном здании столетней давности, с деревянными прогнившими перекрытиями. Оно в любой момент может полностью разрушиться и нуждается в капитальном ремонте.

Все не так смешно, кажется. В период чрезвычайного положения именно МЧС становится главным ведомством государства по обеспечения гражданской защиты населения. На наш взгляд, Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций должно находиться в здании правительства – за счет переселения Минфина и Минэкономики. На базе МЧС, его департаментов гражданской защиты населения и оперативного центра управления в кризисных ситуаций нужно создать Национальный центр управления чрезвычайными и кризисными ситуациями, который, безусловно, должен размещаться в специальных подвалах-бомбоубежищах Кабинета министров Украины (а там они есть).

Во всех странах мира такие национальные центры управления чрезвычайными ситуациями расположены в специально защищенных помещениях (бомбоубежищах). У нас же такой центр – как ни парадоксально – находится в аварийном помещении МЧС. Им нужно себя спасать, а не население.

ВЛАСТЬ КИЕВО-СВЯТОШИНСКОГО РАЙОНА НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ Какие нужно осуществить превентивные организационные мероприятия в пределах государства?

Самый большой наш бич – это угроза неуправляемости, если, не дай Бог, случится какая-то беда национального масштаба. Мы не США, хотя даже там были проблемы при ликвидации наводнения во Флориде несколько лет назад.

Представляете, если бы что-то подобное произошло у нас?

Нынешняя структура правоохранительных органов, гражданской защиты населения, органов исполнительной власти в Украине порой абсурдна. Мы давно предлагаем исправить глупости, унаследованные еще с советских времен.

Какие, например?

Возьмите, скажем, город Славутич, который находится в Черниговской области. Но все властные, правоохранительные органы и структуры гражданской защиты населения Славутича подчинены Киевской области. Этот город нужно вернуть Черниговской области, исправить этот абсурд.

Или почему органы управления Киево-Святошинского района находятся за пределами своей территории. Это единственный район Украины, который вообще не имеет административного районного центра, что является абсурдом. Нужно, думаю, утвердить город Боярку районным центром Киево-святошинского района Киевской области и исправить этот пардокс.

Нужно также подчинить все органы власти, правоохранительные структуры и органы гражданской защиты населения поселка Коцюбинское, расположенного на территории города Киева, властям Святошинского района г. Киева, выведя их из подчинения далеко расположенному городу Ирпеню. Это же нонсенс, который тяжело объяснить. Дело в том, что когда-то в Коцюбинском находились склады боеприпасов, которые запрещается располагать на территории городов. Но склады несколько лет назад вывезли, так не правильно ли ликвидировать поселок на территории столицы?

ЗА ДАМБОЙ КИЕВСКОГО МОРЯ ДОЛЖНА СЛЕДИТЬ СТОЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ Ну, это слишком общие пожелания.

Но такие организационные несуразности могут стать препятствием для принятия срочных мероприятий чрезвычайного характера.

Дальше. Мы считаем, нужно создать объединенные (города Киева и области) управления органов гражданской защиты населения, чрезвычайных ситуаций, а также объединить городские и областные правоохранительные органы. Это нужно сделать во всех регионах (объединить городские и областные структуры), прежде всего в тех, которые находятся вдоль Днепровского каскада.

На Левобережье Киева целесообразно создать объединенное левобережное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций – для обеспечения гражданской защиты жителей Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов, расположить его, скажем, на базе аэропорта «Борисполь», подпадающего под затопление.

Кстати, следует безотлагательно железнодорожный переезд от станции «Борисполь» до аэропорта «Борисполь» - для обеспечения возможной эвакуации населения Киева.

Для этого же нужно подготовить территории аэропорта «Жуляны», аэродромов авиазавода в Святошино, Гостомеле и Василькове.

Территории Киевской ГЭС, ГАЭС, дамбы и всего обводного канала вокруг Киевского моря целесообразно подчинить органам власти г. Киева, какие единственные способные финансово и организационно обеспечить их ремонт и надлежащее техническое функционирование.

Необходимо вывезти все наличные запасы гривни в надежные незатапливаемые места. Представляете, если подтопит Подол и гривня поплывет вниз к Черному морю?..

Все воинские подразделения, склады вооружений и взрывчатых веществ, пенитенциарные, медицинские заведения должны быть обеспечены локальными системами электрообеспечения, запасами пищи и т.п.

И как это все сделать к началу наводнения?

Конечно, времени мало, но если ничего не делать, стихия застанет всех нас «врасплох».

Нужно закупить современные понтонные переправы – на случай разрушения мостов через Днепр. Отремонтировать имеющиеся тепловозы – на случай отсутствия электроэнергии). Создать все условия для бесперебойной деятельности Национального диспетчерского центра энергосистемы Украины, Гидрометеоцентра и Национального центра управления чрезвычайными и кризисными ситуациями.

Все государственные органы в зоне возможного затопления, а также организации, независимо от форм собственности, должны составить планы действий в условиях наводнения и провести учения гражданской обороны по действиям людей на предприятиях, на улице и в домашних условиях.

Нужно согласовать с органами власти России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии международные меры паводковой безопасности. Следует провести учения Черноморского флота Украины по возможным действиям при наводнении. А также согласовать меры безопасности с черноморскими флотами России, Турции, Румынии, Болгарии и Грузии.

Должны быть обеспечены меры безопасности на Запорожской, Южно-Украинской, Чернобыльской, Ровенской и Хмельницкой АЭС, всех ГЭС и тепловых электростанциях Украины.

Давайте с этого глобального уровня спустимся до проблем города Киева. Что, по вашему мнению, должны делать столичные власти, чтобы предотвратить наводнение или смягчить его последствия?

Назову эти меры буквально по пунктам...

Нужно максимально защитить Вышгородский и Деснянские водопроводы от наводнения и разрушительных плавсредств. Защитить Бортницкую очистительную систему, канализационные коллекторы через Днепр, главную фекально-перекачивающую станцию близ Выдубичей. Отремонтировать бюветные комплексы Киева, обеспечив их оборудование для подключения автономных электростанций (в случае отсутствия электроэнергии в Киеве). Защитить все объекты Укртелекома, иначе останемся без телефонной связи. Принять меры защиты мостов, особенно их опор от возможного разрушения их плавсредствами.

Немедленно эвакуировать в опасные зоны все плавсредства по течению Днепра в Киеве, особенно лодки на лодочных станциях у моста Патона, в Корчеватом и так далее, поскольку они могут разрушить Каневскую ГЭС и другие дамбы каскада.

А куда вы предлагаете деть все те плавсредства, да еще так быстро?

Поднять на берег, сложить на Набережной, где сейчас трамвайные пути. Все равно там ходит никому не нужный трамвай номер 5...

Нужно также немедленно вывезти нечистоты из всех сортиров-туалетов Труханова острова и Гидропарка, продезинфицировать выгребные ямы. В перспективе все равно нужно ликвидировать эти сортиры, провести там канализацию и создать нормальные, цивилизованные туалеты...

Повторюсь: нужно надежно защитить ТЭЦ-5, Дарницкую ТЭЦ, и Трипольскую ГРЭС, частично ТЭЦ-6 от возможного затопления. Принять меры защиты от затопления станций метро «Выдубичи», «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Тараса Шевченко» и «Петровка», а также «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь». Вдвое расширить проездную часть железнодорожного переезда «Корчеватое» (единственного в Киеве).

Нужно защитить главный элеватор на Подоле, Парламентскую библиотеку, больницы, учебные заведения, детские учреждения, которые находятся в зоне возможной катастрофы.

У КАЖДОГО НАГОТОВЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЮКЗАК СО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ А что вы посоветуете рядовым гражданам, которые живут в зоне риска? Как им спасаться?

Во всех помещениях должны быть наготове рюкзак с документами и едой, питьевой водой, одежда и обувь (для взрослых и детей). Следует иметь аптечку скорой помощи и влажные салфетки для дезинфекции.

Надо учесть, что при экстремальном варианте наводнения не будет электроэнергии, телефонной связи (ни обычной, ни мобильной), не будут работать радио и телевидение, почта, банки, транспорт, автозаправки, магазины, могут быть разрушенные мосты, а переправа через Днепр и другие реки станет невозможна. В такой ситуации советуем продвигаться к ближайшим аэродромам и аэропортам, выполняя все требования спасательных служб.

Будем надеяться, «армагеддона» не произойдет, но граждане должны знать о наихудших вариантах, даже если их вероятность очень невысока. Да, люди должны знать правду и предвидеть все опасности...

Очень надеюсь, что нынешняя угроза не застанет врасплох наших граждан и органы власти, в частности высшее руководство. Думаю, власть серьезно отнесется к проблемам гражданской защиты населения.

Записал Сергей Левицкий