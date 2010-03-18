Украина ждет ответа Румынии

Украина ожидает ответа Румынии на предложение о совместном экологическом мониторинге в дельте Дуная.

Об этом в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе сообщил заместитель министра охраны окружающей природной среды Украины Дмитрий ГУРСКИЙ.

“Румынская сторона восприняла научно-производственную программу, которую предложила украинская сторона, она проработала, направила свои замечания, после чего состоялась встреча экспертов, и сейчас мы ожидаем конечную позицию румынской стороны для того, чтобы расставить точки над “і” и начать такой мониторинг”, - сказал он.

“Конечно, хорошо было бы, если бы в этой комиссии по совместному мониторингу были независимые европейские эксперты”, - добавил заместитель министра.

Д.ГУРСКИЙ напомнил, что такое предложение Украина озвучила еще осенью 2009 года во время заседания Комитета высокого уровня между министрами экологии двух стран в рамках президентской украинско-румынской комиссии.

По словам Д.ГУРСКОГО, в январе этого года украинская сторона направила отчет Комитета по имплементации Конвенции ESPOO (Конвенции ООН об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте – УНИАН) о выполнении всех необходимых мер.

«Всё, мы выполнили все процедуры, которые регламентирует Конвенция ESPOO», - сказал Д.ГУРСКИЙ

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года Имплементационный комитет Конвенции ESPOO предлагал признать нарушение Украиной положений статей 2, 3 и 4 Конвенции при строительстве канала «Дунай - Черное море» в устье Быстрое.

В частности, комитет пришел к заключению, что Украина не предоставила достаточно информации румынской стороне, касающейся проекта по углублению устья Быстрое и не предоставила возможности румынской общественности принять участие в оценке последствий реализации этого проекта для природной среды.

Румыния обвиняла Украину в нарушении норм международного права при строительстве канала “Дунай - Черное море” с 2004 года, когда Украина начала возобновление деятельности канала в устье Быстрое. Румыния пыталась доказать экологическую опасность работ, которые осуществлялись Украиной по углублению заиленного судоходного хода, привлекая к этому, в том числе и Еврокомиссию.

Справка УНИАН. 12 мая 2004 года Кабинет Министров принял решение о строительстве в украинской части дунайского устья Быстрое 3,5-километрового глубоководного канала “Дунай - Черное море”. 26 августа 2004 года в Одесской области состоялось торжественное открытие первой очереди этого канала.