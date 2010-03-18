В Харькове экс-милиционер повесился в СИЗО

В Харьковском СИЗО №27 во вторник, 16 марта, найден повешенным один из подозреваемых по делу милиционеров-наркоторговцев, бывший заместитель начальника уголовного розыска Харьковской городской милиции Александр КОШЕЛЬ.

Об этом сообщает ИА "МОСТ-Харьков" со ссылкой на начальника СИЗО Валерия ПЕСКЛОВА.

По его словам, А.КОШЕЛЬ «повесился на собственных штанах. В течение 40 минут работники СИЗО пытались вернуть его к жизни, но это не удалось».

Сейчас расследованием самоубийства занимается Октябрьский райотдел милиции.

Дело о наркоторговле в милиции было возбуждено в октябре прошлого года. В рамках дела обвинения предъявлены восьмерым. Двое из них находятся на подписке о невыезде. Остальные, в число которых, кроме А.КОШЕЛЯ входили работник ОБНОНа Анатолий ТКАЧЕНКО и начальник отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних Владимир БРУММ, арестованы. Еще один - бывший милиционер начальник Коминтерновского ГОМа Дмитрий ЛЕМЕШ – в розыске.