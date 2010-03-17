Судья сбил пешехода

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО поддержал представление генерального прокурора Украины о даче согласия на задержание и взятие под стражу судьи Ивановского районного суда Одесской области Владимира ДОНИНА и внес его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, такое решение принято в соответствии со ст. 126 Конституции Украины, пункта 16 части первой ст. 50 Закона Украины “О судоустройстве Украины”, ст. 13 Закона Украины “О статусе судей” и ст. 218 Регламента Верховной Рады Украины.

Основанием для внесения в Верховную Раду данного представления стало уклонение В.ДОНИНА от явки в прокуратуру Одесской области для проведения с ним необходимых следственных действий и нарушения избранного ему такой меры пресечения, как подписка о невыезде.

Представление генерального прокурора Украины внесено в рамках расследования прокуратурой Одесской области уголовного дела в отношении В.ДОНИНА, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью второй ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего и причинило тяжелое телесное повреждение).