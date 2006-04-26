В Харькове задержаны подозреваемые во взрывах в супермаркетах

Сегодня ночью в Харькове в ходе совместной операции сотрудниками Службы безопасности Украины и работниками уголовного розыска Управления МВД в области задержаны лица, подозреваемые в совершении взрывов в супермаркетах города.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, в результате взрывов 22 апреля в харьковских супермаркетах «Сельпо» и «ЮСИ» в жилом массиве Алексеевка, пострадали 14 человек, в том числе двухлетний ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести, у некоторых – сотрясение мозга.