Юрий Лужков едет в Крым смотреть, на что пойдут его 3 миллиарда долларов

Делегация правительства Москвы во главе с мэром Юрием ЛУЖКОВЫМ планирует 21 февраля прибыть в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Совета министров АРК сообщалось, что цель приезда московской делегации - подписание с руководством автономии ряда программ или соглашений по развитию автономии, в частности, об инвестициях в развитие восточного Крыма. Как отмечалось на заседании, «цель поездки одна - подписание той программы, которую мы разрабатывали на 2007-2008 годы, плюс к этому был дополнительно разработан по итогам поездок нашего руководства в Москву протокол намерений об инвестировании восточного Крыма".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года руководство автономии находилось с визитом в Москве, где состоялась встреча с Ю.ЛУЖКОВЫМ. В ходе встречи правительство Москвы заявило о готовности инвестировать в развитие восточного Крыма 3 млрд. долл. США.