Возбуждено уголовное дело по факту избиения черниговского журналиста

Прокуратура Чернигова возбудила уголовное дело по факту избиения журналиста газеты „Сіверщина” Александра ЯСЕНЧУКА.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД в Черниговской области, уголовное дело возбуждено за хулиганство.

Нападение на журналиста произошло ночью 9 февраля в микрорайоне „Шерстянка”, когда А.ЯСЕНЧУК шел охранять помещение редакции.

Как сообщил УНИАН редактор газеты „Сіверщина” Василий ЧЕПУРНЫЙ, у редакции нет средств, чтобы нанять охрану, поэтому ее охраняют сотрудники газеты.

По словам редактора, на следующий день после избиения журналиста он обратился к начальнику УМВД, руководителю СБУ в области, чтобы они уделили внимание этому случаю, поскольку “нападающие били журналиста с политическими выкриками”.

В.ЧЕПУРНЫЙ также сообщил, что по одной из версий, избиение связано с профессиональной и общественной деятельностью журналиста, поскольку за несколько дней до этого А.ЯСЕНЧУК был назначен ответственным за проведение акции по установлению палаток УПЦ (КП) вблизи Екатерининской церкви. (Сегодня вблизи Екатерининской церкви, где с июля прошлого года продолжается пикет УПЦ Московского патриархата и ПСПУ, свою палатку установили представители УПЦ Киевского патриархата - УНИАН).

По словам В.ЧЕПУРНОГО, А.ЯСЕНЧУК уже находится дома, хотя еще проходит дополнительно медицинское обследование. Его повреждения квалифицированы как легкие, но остается подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.