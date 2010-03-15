Банки дадут деньги застройщикам при одном условии

Выводить украинский строительный рынок из состояния стагнации должно государство. Об этом в интервью журналистам заявил председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«В Украине наблюдается критическое снижение объема строительных работ. За последние 10 месяцев он сократился вдвое – на 51,8%. Если не принять срочные меры, украинцы могут еще долго ожидать введения в эксплуатацию нового жилья», – заявил Владислав Байрака.

По его словам, сейчас банки не готовы активно давать деньги под проекты, под землю, под котлованы, как это было раньше, когда «строилось все, вся и всюду».

«Банки готовы предоставить деньги застройщикам при условии гарантии возвращения средств. Таким гарантом может стать государство, которое должно быть заинтересовано в реанимации строительной отрасли», – отметил председатель правления Банка Кипра.

«Если государство всячески будет стимулировать развитие строительной сферы, как заверило новое руководство украинского правительства, то отрасль в целом начнет потихоньку возрождаться. И, в конечном итоге, банки постепенно смогут финансировать сферу строительства в том числе», - отметил Владислав Байрака.

Напомним, что новоназначенный премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что его правительство будет уделять значительное внимание строительству нового жилья: «Каждая копейка пойдет на развитие. Это ключевой тезис выхода из кризиса. Все, что можно будет вложить в строительство, — мы вложим».