Из сельской больницы украли автомобиль "скорой"

17:42, 12 марта 2010
Общество
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Милиция ищет угонщиков

Вчера с территории больницы села Подбуж Дрогобычского района Львовской области неизвестные похитили автомобиль “скорой помощи”.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД во Львовской области.

Правоохранители обнаружили похищенный автомобиль «скорой» вечером в тот же день на окраине одного из населенных пунктов. Похитители оставили его после того, как, не справившись с управлением, врезались в дерево.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления личностей похитителей.

 

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