Из сельской больницы украли автомобиль "скорой"

Вчера с территории больницы села Подбуж Дрогобычского района Львовской области неизвестные похитили автомобиль “скорой помощи”.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД во Львовской области.

Правоохранители обнаружили похищенный автомобиль «скорой» вечером в тот же день на окраине одного из населенных пунктов. Похитители оставили его после того, как, не справившись с управлением, врезались в дерево.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления личностей похитителей.