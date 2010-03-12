Из сельской больницы украли автомобиль "скорой"
17:42, 12 марта 2010Общество
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Милиция ищет угонщиков
Вчера с территории больницы села Подбуж Дрогобычского района Львовской области неизвестные похитили автомобиль “скорой помощи”.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД во Львовской области.
Правоохранители обнаружили похищенный автомобиль «скорой» вечером в тот же день на окраине одного из населенных пунктов. Похитители оставили его после того, как, не справившись с управлением, врезались в дерево.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления личностей похитителей.
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