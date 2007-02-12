Янукович принял руководителей двух российских энергокомпаний

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с руководителями российских энергетических компаний – исполнительным директором ОАО „ТНК-ВР Менеджмент” Германом ХАНОМ и председателем Совета директоров ООО „Итера” Игорем МАКАРОВЫМ - вопросы сотрудничества в энергетической отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, во время встречи с Г.ХАНОМ обсуждалась возможность увеличения объемов инвестиций со стороны компании „ТНК-ВР” в украинскую экономику. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство Украины заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций в энергетическую сферу. Собеседники выразили заинтересованность в углублении долгосрочного сотрудничества.

В ходе беседы В.ЯНУКОВИЧА с председателем Совета директоров ООО „Итера” И.МАКАРОВЫМ речь шла об основных направлениях деятельности Международной группы компаний „Итера” в Украине и перспективы ее сотрудничества с украинскими партнерами в реализации совместных проектов в энергетической отрасли.

Украина рассматривает вопрос сотрудничества в энергетической сфере как один из приоритетов для обеспечения стабильного развития национальной экономики, - отметил глава правительства.