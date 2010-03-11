Тигипко и Цушко пришли в Министерство экономики
20:13, 11 марта 2010Общество
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Чтобы представиться
Сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО представил нового министра экономики Василия ЦУШКО коллективу министерства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.
Во время представления В.ЦУШКО отметил, что готов начать эффективную и конструктивную деятельность в министерстве.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла постановление «О формировании состава Кабинета министров Украины», согласно которому министром экономики назначен В.ЦУШКО.
В.ЦУШКО - 47 лет, получил экономическое образование в Одесском сельскохозяйственном институте. В 2006 году возглавлял Министерство внутренних дел.
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