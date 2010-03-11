Тигипко и Цушко пришли в Министерство экономики

Сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО представил нового министра экономики Василия ЦУШКО коллективу министерства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Во время представления В.ЦУШКО отметил, что готов начать эффективную и конструктивную деятельность в министерстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла постановление «О формировании состава Кабинета министров Украины», согласно которому министром экономики назначен В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО - 47 лет, получил экономическое образование в Одесском сельскохозяйственном институте. В 2006 году возглавлял Министерство внутренних дел.