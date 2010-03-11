Пожар в квартире на Крещатике: погиб человек

Сегодня в Киеве в результате пожара в жилом доме по адресу: Крещатик, 13/2, погиб 46-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН работники милиции и пожарные, которые сейчас находятся на месте происшествия, возгорание возникло около 17.15. По предварительным данным, погибший мужчина находился в нетрезвом состоянии. Вероятной причиной его смерти стало курение в постели.