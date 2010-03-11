В Одессе 1 и 2 апреля - нерабочие дни

Чтобы дать возможность жителям города принять участие в широкомасштабных традиционных мероприятиях по случаю ежегодного празднования одесской Юморины, а также с учетом усиленного интереса к этому празднику со стороны многочисленных гостей города 1 и 2 апреля в Одессе объявлены нерабочими днями.

Как сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, соответствующее распоряжение издал мэр города Эдуард ГУРВИЦ.

Предприятия, учреждения и организации, входящие в коммунальную собственность территориальной громады Одессы, перенесут в порядке и на условиях, установленных законодательством, рабочие дни с четверга 1 апреля и пятницы 2 апреля – соответственно на субботу 17 апреля и субботу 24 апреля 2010 года.

Руководителям одесских учебных заведений всех уровней рекомендовано перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, учебные дни с четверга 1 апреля и пятницы 2 апреля - соответственно на субботу 17 апреля и субботу 24 апреля.

Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, расположенным на территории Одессы, рекомендовано внести в графики работы аналогичные изменения, говорится в распоряжении Э.ГУРВИЦА.