Грипп захватывает новые территории в Украине

Школы Кременчуга Полтавской области закрыты на карантин, сообщили УНИАН в пресс-службе Кременчугского горсовета.

С 13 по 17 февраля школьные учебные заведения, включая спортивные и музыкальные школы, художественную школу и станции юных техников и натуралистов, будут закрыты для проведения занятий и массовых мероприятий.

Причиной введения карантина послужили статистические данные эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кременчуге. Всего на прошлой неделе заболело 2017 жителей города, из них 1164 – дети (860 – школьники).

В Чернигове в связи с эпидемией гриппа на карантин закрывают школы.

Соответствующее распоряжение подписал городской председатель Александр СОКОЛОВ, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью горсовета.

По информации управления образования городского совета, сегодня в черниговских школах на дневной смене отсутствовали более 20% детей.

Внеочередные каникулы для школьников продлятся с 13 до 17 февраля.

В Тернополе завтра будут прекращены занятия во всех школах из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Соответствующее постановление издал главный государственный санитарный врач Тернополя Владимир ПАНИЧЕВ. По его данным, уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос более чем в 1,5 раза. По состоянию на 11 февраля показатель заболеваемости на 10 тыс. населения за 7 дней составлял 98,6 против 65,04 за предыдущую неделю. Среди больных 37,6% - дошкольники, 55,6% – школьники.

Карантин, сообщил В.ПАНИЧЕВ, установлен на неопределенный срок, пока в городе не нормализуется эпидемическая ситуация. Ректорам вузов I-IV уровней аккредитации, директорам ПТУ, колледжей, лицеев рекомендовано самостоятельно принимать решения относительно прекращения занятий, если количество отсутствующих студентов будет составлять более 25%.

Также постановлением главного санитарного врача запрещено проведение массовых мероприятий для детей в помещениях учреждений образования.

В Донецкой области по состоянию на сегодняшнее утро в связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости гриппом закрыты 128 школ.

Как сообщила УНИАН заведующая сектором облуправления образования и науки Ирина ВОВК, в настоящее время из-за гриппа школу не посещают свыше 54 тысяч учащихся.

"В Мариуполе полностью закрыты все школы с сегодняшнего дня. Также полностью закрыты школы в Селидово и Новогродовке", - сказала И.ВОВК. При этом она уточнила, что в других городах области учебные заведения закрыты выборочно.