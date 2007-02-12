Ющенко наградил орденом «За мужество» 13-летнего мальчика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил орден «За мужество» ІІІ степени ученику восьмого класса села Головенка Житомирской области Вадиму НЕСТЕРЧУКУ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий Указ глава государства подписал 7 февраля.

26 декабря 2006 г. 13-летний В.НЕСТЕРЧУК во время пожара спас четверых соседских детей: пятилетних близнецов и их братьев – шестилетнего и двухлетнего. Пока матери не было дома, дети, играясь спичками, подожгли кресло. Вадим услышал голос соседки, которая звала на помощь, и залез в дом через окно. По одному он передал соседке детей, потом перекрыл газ в котле, выкрутил электропредохранители и пооткрывал окна. Вместе еще с двумя ребятами Вадим потушил пожар.

«За то, что ты сделал, ты достоин ордена», – сказал В.ЮЩЕНКО мальчику. Президент также поблагодарил его мать Оксану НЕСТЕРЧУК за воспитание сына.

Семья НЕСТЕРЧУКОВ многодетная. У Вадима есть двое братьев и сестра.

На церемонии вручения награды также присутствовал председатель Житомирской ОГА Юрий ПАВЛЕНКО.