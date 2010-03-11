Минюст предлагает Януковичу не бояться антикоррупционных законов

Министерство юстиции Украины считает целесообразным предложить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ применить право вето к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействиях коррупции", которым повторно перенесены сроки вступления в силу пакета антикоррупционных законов с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

"Принятие подобного решения Верховной Радой существенно осложняет проведение эффективных реформ в Украине и может негативно отразиться на способности государства осуществить реальные шаги по выполнению рекомендаций международных организаций в сфере антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении Министерства юстиции.

В первую очередь, особенно остро эта проблема встанет 22 марта 2010 года во время пленарного заседания Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), ввиду того, что уже в ноябре Украина должна отчитываться этой авторитетной международной организации о ходе выполнения предоставленных ею рекомендаций.

Также 28 марта 2010 года на 8-й мониторинговой встрече Стамбульского Плана действий для Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизской Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Украины Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая будет проводиться с целью оценки выполнения рекомендаций Стамбульского плана действий странами-участницами, Украина должна предоставить информацию о выполнении ею рекомендаций этой международной организации.

"В связи с изложенным Министерство юстиции считает целесообразным предложить Президенту Украины применить право вето к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции", принимая во внимание то, что сразу же после инаугурации новоизбранный Президент Украины заявил, что предотвращение и противодействие коррупции является одним из приоритетов его деятельности и Указом Президента Украины от 26 февраля 2010 года создан Национальный антикоррупционный комитет", - отмечается в сообщении Минюста.

Как сообщал УНИАН, 10 марта, Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции".

Законопроект поддержали 236 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено перенести с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года введение в действие законов «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения», принятых Верховной Радой 11 июня 2009 года.

Перед принятием этого решения заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО напомнил народным депутатам, что дата введения в действие данных законов уже один раз переносилась, и тогда народные депутаты заверяли, что в следующий раз законы об ответственности «всех государственных служащих – от Президента до народных депутатов Украины» за коррупционные действия вступят в силу. По его словам, в таком случае можно предлагать «отсрочить введение этих законов на период президентства Виктора ЯНУКОВИЧА».

«Но неужели это подход высшего законодательного органа?» - спросил Н.ТОМЕНКО у народных депутатов.

За перенос вступления в действие антикоррупционных законов выступала фракция Партии регионов. Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ сказал, что отсрочка вступления в действие этих законов необходима, поскольку они содержат нормы, которые «направлены против большинства граждан Украины». По его словам, этими законами, по сути, был «открыт фронт борьбы со всеми работниками образовательной сферы, медицины, со всеми совместителями, которые работают в частном предпринимательстве».