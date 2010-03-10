ВР решила, что страна еще год проживет без антикоррупционных законов

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению и противодействию коррупции».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 236 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионной зале.

Данным законом предусмотрено перенести с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года введение в действие законов «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», принятых Верховной Радой Украины 11 июня 2009 года.

Перед принятием этого решения заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО напомнил народным депутатам, что дата введения в действие этих законов уже один раз переносилась, и тогда народные депутаты заверяли, что в следующий раз законы относительно ответственности «всех государственных служащих – от Президента до народных депутатов Украины» за коррупционные действия вступят в силу. По его словам, в таком случае можно предлагать «отсрочить введение этих законов на период президентства Виктора ЯНУКОВИЧА».

«Ну неужели это подход высшего законодательного органа?», - спросил Н.ТОМЕНКО у народных депутатов.

За перенесение действия антикоррупционных законов выступала фракция Партии регионов. Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что отсрочка действия этих законов необходима, поскольку они содержат нормы, «направленные против большинства граждан Украины». По его словам, данными законами, по сути, был «открыт фронт борьбы со всеми работниками образовательной сферы, медицины, со всеми совместителями, которые работают в частном предпринимательстве».

Он подчеркнул, что во время отсрочки будет проводиться работа по принятию законов, касающихся борьбы с коррупцией.