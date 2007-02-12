Из-за побочного действия медикамента 15 детей попали в больницу

В Черкасской области 15 детей госпитализированы из-за побочного действия медикамента.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в г. Чигирине, в общеобразовательной школе-интернате, работниками заведения препаратом “орнидазол” было проведено курсовое лечение 80 детей против лямблий. Позже у части детей появились симптомы головокружения, галлюцинации, слабость, падение давления, вследствие чего в центральную районную больницу (12 в средней и трое - в легкой степени тяжести) Чигирина в возрасте от 13 до 16 лет с диагнозом - побочное действие медикаментозного препарата.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Черкасской области.