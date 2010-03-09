Кабмин выделит 1 млрд. на подготовку к Евро-2012

Кабинет министров Украины увеличит сумму средств, выделяемых из Стабилизационного фонда на подготовку в 2010 году объектов к Евро-2012, до 1 млрд. 056 млн. 782 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении №239 от 1 марта 2010 года, размещенном на правительственном портале.

Документом вносятся изменения в постановление Кабмина №36 от 20 января т.г., согласно которым Министерству транспорта и связи будет выделено 453,9 млн. грн., Министерству по делам семьи, молодежи и спорта – 436,7 млн. грн., Государственному комитету телевидения и радиовещания – 34 млн. грн., Министерству финансов – 19,9 млн. грн., Министерству экономики – 31,6 млн. грн., Министерству по вопросам ЖКХ – 21 млн. грн., Министерству внутренних дел – 3 млн. грн. СБУ – 6 млн. грн., МЧС – 17,7 млн. грн., Министерству здравоохранения – 27,8 млн. грн., Министерству культуры и туризма – 434 тыс. грн., Министерству регионального развития и строительства – 945 тыс. грн., Министерству образования и науки – 3,4 млн. грн.

Средства будут выделены за счет остатков нераспределенных средств Стабилизационного фонда по состоянию на 1 января 2010 года, а в случае их нехватки – за счет поступлений от размещения государственных ценных бумаг.

Справка УНИАН. Согласно порядку использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для подготовки объектов инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе.