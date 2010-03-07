В двух областях остаются подтоплены 83 дома и 477 усадеб

В Херсонской и Днепропетровской областях остаются подтопленными 83 жилых дома и 477 усадеб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Херсонской области в воде находятся 76 домов и 292 усадьбы, в Днепропетровской области - 7 домов и 185 усадеб.

К ликвидации подтоплений от Госводхоза, коммунальных служб и МЧС привлечені 100 человек и 33 единицы техники, в том числе 45 спасателей с 22-мя единицами техники.