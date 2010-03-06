Лозинскому не нравится в общей камере СИЗО

Бывший депутат-бютовец Виктор ЛОЗИНСКИЙ, обвиняемый в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, переведен в Лукьяновский СИЗО-13 и недоволен тем, что содержится в общей камере, рассчитаной на 8-10 человек.

Об этом пишет газета "Сегодня", ссылаясь на информацию начальника Управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Александр ДЕГТЯРЕВА.

Вместе с этим, А.ДЕГТЯРЕВ в интервью газете сообщил, что условия в СИЗО "нормальные" и В.ЛОЗИНСКИЙ дает показания по делу.

"Хотя ЛОЗИНСКИЙ ссылается на 63-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя, показания он все-таки дает и работа с ним проводится", - заявил А.ДЕГТЯРЕВ.

Он также сообщил, что основные экспертизы, назначенные следствием по делу В.ЛОЗИНСКОГО, проведены, в дополнительных исследованиях нет необходимости.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное на заказ, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Киеве 1 марта этого года.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.