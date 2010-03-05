В субботу погода испортится

Завтра на большей части территории Украины ожидаются сложные погодные условия: снег и мокрый снег (в Крыму и Приазовье с дождем), в Прикарпатье, в южной части, центральных, а днем и в восточных областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на юге и востоке кое-где гололед.

Только в северных областях небольшой снег, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме юга и юго-востока, гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья до 12°, днем 0-5° мороза; в Закарпатье, южных, Луганской и Донецкой областях на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; на высокогорье Карпат ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киевской области в субботу ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.