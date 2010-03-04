В Полтаве арестовали банду скиммеров

В Полтаве благодаря слаженным действиям правоохранительных органов и службы безопасности ПриватБанка арестована банка мошенников, так называемых скиммеров, успевшая провести по краденым картам 210 незаконных операций, в результате которых похищено более 200 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

По информации представителей банка, еще в апреле 2009 года было установлено, что группа неизвестных лиц обналичивала похищенные у граждан пластиковые карты через банкоматы Ривненской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей. Тщательный анализ всей информации, сохранившейся в банкоматах, позволил установить данные всех злоумышленников, проводивших незаконные операции. Сотрудники службы безопасности ПриватБанка продолжали отслеживать информации о всех подозрительных транзакциях в регионе, и в итоге разыскали злоумышленников, пытавшихся повторить свои «подвиги» в январе 2010 года.

Информация о местонахождении преступников была передана в правоохранительные органы. В результате оперативных действий трое участников организованной преступной группы были задержаны, все они оказались жителями Полтавской области.

26 января в отношении участников группы по факту причинения ущерба в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Организатор совершенного преступления арестован. Остальные злоумышленники находятся на подписке о невыезде. По закону им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Защищая интересы банка и наших клиентов, мы примем все предусмотренные законом меры, чтобы злоумышленники в полном объеме вернули похищенное, - сказал руководитель службы безопасности Станислав КРИЖАНОВСКИЙ, - даже если для этого придется реализовать все имущество, принадлежащее подозреваемым. Подобная участь ожидает каждого, кто вынашивает преступные намерения по отношению к банку или его клиентам".