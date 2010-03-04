Налоговая обнаружила склад с 89-ма бочками водочного фальсификата

Крупнейшую за последние несколько лет партию фальсифицированного алкоголя выявили работники налоговой милиции в одном из сел Выжницкого района Черновицкой области совместно с сотрудниками УСБУ Буковины. Фактически предотвращено попадание в торговую сеть Черновицкой области свыше 80 тысяч бутылок водочного фальсификата.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черновицкой области, в помещениях бывшего колхоза в буковинском селе хранилось 89 пластиковых бочек емкостью 220 литров каждая, 6 тысяч пробок, свыше 2 тысяч пустых пол-литровых бутылок известных марок и приборов для разлива алкогольной продукции. Согласно предварительной оценке, стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет свыше 1 миллиона гривен.

В настоящее время отрабатываются пути поставок сырья и сбыта готовой продукции, при этом налоговики не исключают версии хищения сырья из ближайшего спиртзавода.

Если экспертиза установит, что фальсификат угрожал жизни и здоровью людей, против владельца подпольного склада будет возбуждено уголовное дело по статье 204 ч.3 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.