Банковскую систему в Украине укрепит «черный список» должников?

Создание «черного списка» должников по кредитам будет способствовать укреплению банковской системы в Украине. Об этом в интервью журналистам заявил председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«По официальным данным, каждый десятый кредит, взятый в банках, которые функционируют в Украине, не возвращается. Потому создание единого реестра злостных неплательщиков по кредитам будет способствовать усилению платежной дисциплины и, в свою очередь, укреплению банковской системы», - сообщил банкир.

По словам Байраки, в реестр неплательщиков будут заноситься физические и юридические лица, просроченность выплат по кредитам которых будет достигать около 50 тысяч и выше. К этой информации будут иметь доступ все банки, которые уже по собственному усмотрению будут решать, каким образом использовать эту информацию, чтобы защитить себя и добросовестных клиентов банков в будущем.

«Злостным неплательщикам кредитные организации будут несколько лет отказывать в ссудах. В то же время заемщики с хорошей кредитной историей будут иметь возможность получать определенные льготы, как, например, снижение процентной ставки – это мировая практика и по такой логике работает весь цивилизованный мир», - отметил Владислав Байрака.

Напомним, НБУ решил создать единый реестр лиц, которые имеют задолженности за банковскими кредитами.