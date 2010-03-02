Янукович отменил указ о назначении Черновецкого членом ВСЮ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 282/2010 “Об отмене Указа Президента Украины от 24 февраля 2010 года № 262”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

“Отменить Указ Президента Украины от 24 февраля 2010 года № 262 "О назначении члена Высшего совета юстиции". В связи с этим подтвердить полномочия члена Высшего совета юстиции С.ГАВРИША, назначенного Указом Президента Украины от 25 сентября 2004 года №1138”, - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 262/2010 назначил председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции вместо Степана ГАВРИША.

Как сообщалось на официальном сайте Президента, указ подписан в соответствии со статьей 131 Конституции Украины и статей 5 и 9 Закона Украины «О Высшем совете юстиции».