В Донецкой области пустующие квартиры хотят забрать в социальный фонд

Власти Донецкой области намерены изъять в фонд социального жилья почти половину из 11 700 пустующих квартир. Об этом сегодня на селекторном совещании с руководителями городов и районов области заявил заместитель председателя облгосадминистрации по вопросам ЖКХ Юрий ХИВРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он добавил, что пустующих квартир, находящихся в коммунальной собственности, в области насчитывается 5295. Ю.ХИВРИЧ поручил руководителям городов и районов возвращать такие квартиры через суд. "Давайте эту пустующую квартиру делать социальной и отдавать социально незащищенным слоям населения", - сказал Ю. ХИВРИЧ.

Он также подчеркнул, что пустующие квартиры «доставляют неудобства жителям соседних этажей, и, кроме того, за них никто не платит».

«Если этой проблемой не заниматься, то не будет у нас платежей, не будет порядка", - подчеркнул Ю.ХИВРИЧ.