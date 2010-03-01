С сегодняшнего дня - в Киеве новые правила парковки

С 1 марта 2010 года вступают в действие новые Правила парковки транспортных средств, утвержденные соответствующим постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Согласно с правилами, после постановки транспортного средства на парковочную площадку в соответствии с дорожными знаками и разметкой, водитель обязан оплатить парковку путем приобретения абонементного талона, парковочного талона паркомата или воспользоваться услугой «Мобильная парковка». Водителю нужно также обеспечить возможность проведения проверки платежного документа, расположив его в левом нижнем углу лобового стекла транспортного средства», – отметила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, факт отсутствия платежного документа работник службы контроля над соблюдением правил парковки КП «Киевтранспарксервис» будет фиксировать с помощью фотосъемки. Кроме того, в этом случае на автомобиль будет устанавливаться техническое средство, препятствующее его выезду с парковочной площадки.

«Работник службы контроля над соблюдением правил паркования КП «Киевтранспарксервис» обязан устранить препятствие для выезда транспортного средства с площадки после уплаты водителем суммы за паркование и стоимости применения технического средства для препятствия выезду автомобиля», – прибавила директор КП «Киевтранспарксервис» Елена ПОЛИЩУК.