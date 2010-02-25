СБУ выяснила, кто сообщил о взрывчатке «на пути следования Януковича»

Работники Службы безопасности Украины установили личность человека, который сегодня утром сообщил по телефону в милицию о якобы наличии заложенного взрывного устройства на пути следования Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от Киево-Печерской Лавры в направлении Украинского дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, заметив, что теперь осуществляются действия для задержания этого человека. Также в СБУ отметили, что в течение одного часа с момента поступления этой информации был осуществлен максимум мероприятий для ее проверки, после чего было принято решение о том, что кортеж не будет изменять направление движения.

В то же время, в столичной милиции сообщили, что информация о наличии взрывчатки на пути следования новоизбранного Президента поступила в 10.10. При этом звонивший отрекомендовался «командиром подразделения «Армии народовластия».

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась церемония инаугурации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Перед церемонией В.ЯНУКОВИЧ побывал на богослужении в Киево-Печерской Лавре.