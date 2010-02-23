Кабмин выделил из Стабфонда 350 млн. грн. шахтерам

22:21, 23 февраля 2010
Общество
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На зарплату в феврале

Кабинет Министров Украины принял решение выделить в феврале 2010 года Министерству угольной промышленности 350 млн. грн. за счет остатка средств Стабилизационного фонда на 1 января т.г. для выплаты заплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий.

Соответствующее распоряжение №244 от 17 февраля т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, из указанной суммы также необходимо провести выплаты обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты.

 

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