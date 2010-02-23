Зоопарки требуют отдать им животных из передвижного зверинца

Харьковский и другие украинские зоопарки обратятся в Генеральную прокуратуру Украины в связи с жестоким обращением с животными в передвижном зверинце «Маугли» в Северодонецке Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции директор Харьковского зоопарка Алексей ГРИГОРЬЕВ.

«Харьковский и другие украинские зоопарки готовят новое обращение в Генеральную прокуратуру Украины по фактам жестокого обращения с животными в передвижном зоопарке «Маугли», которые были зафиксированы в Северодонецке», - сказал А.ГРИГОРБЕВ.

По его словам, это вызвано тем, что предыдущие обращения, в частности в прокуратуру Луганской области, в которых приводились факты жестокого обращения с животными, не имели успеха, тогда как животные нуждаются в серьезной защите.

«Предыдущие обращения в органы местной прокуратуры не принесли результата, - отметил он, - и зоопарки намерены продолжать борьбу за права животных».

А.ГРИГОРЬЕВ считает, что виновные должны быть наказаны, в частности, те чиновники, которые пытаются скрыть факты издевательства над животными, защищая владельцев зверинца.

По данным А.ГРИГОРЬЕВА, приведенным ранее, в передвижном зверинце находится около 30 млекопитающих (пумы, верблюды, ламы, косули, олень и др.) и около 50 птиц. «Добровольно хозяева отдавать животных не собираются, и считают, что ситуация нормальная. Поэтому, - отмечает он, - мы и обратились в прокуратуру, чтобы ускорить процесс передачи, поскольку каждый день пребывания животных на холоде – это страдание и угроза их жизни».

Как сообщал УНИАН, африканского льва Симбу, который замерзал в частном передвижном зверинце «Маугли» в Северодонецке (Луганская область), 13 февраля этого года доставили в Харьковский зоопарк в тяжелом состоянии.