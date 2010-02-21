На реставрацию памятника "Тачанка" нужно почти 1 млн. грн.

Для завершения реставрации памятника «Тачанка» нужно почти 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонского областного совета со ссылкой на информацию мэрии Каховки, вопрос дальнейшей судьбы «Тачанки» был поднят на очередной сессии Каховского городского совета.

По информации Главного архитектора города Людмилы КАРАВАЕВОЙ, еще в 2006 году был согласован перечень объектов культурно-исторического наследия города. На их ремонт и реставрацию из государственного бюджета выделен миллион гривень, в частности, на “Тачанку” - 623 тысячи. Была изготовлена проектно-сметная документация стоимостью 137 тыс. грн. После экспертизы проекта и проведения тендера, который выиграла фирма “Строймастер”, в декабре 2009 года начались ремонтные работы, которые не удалось выполнить полностью (освоено 304 тыс. грн.). Поэтому 181 тысяча гривень вернулась в государственный бюджет.

Из-за роста сметной стоимости работ для завершения этих работ нужно 936 тыс. грн., которые мэрия планирует получить из государственного бюджета. Также мэрия создала специальный благотворительный фонд для аккумуляции средств для реставрации легендарного памятника.

Сейчас из-за незавершенности реставрационных работ и плохих погодных условий конструкции «Тачанки» могут подвернуться серьезным повреждениям.

Идея создания «Тачанки» возникла в середине 1950-х годов. В 1956 г. был отлит чугунный макет - прообраз будущей "Легендарной тачанки". Позже скульпторы Л.Родионов, Ю.Лоховинин и архитектор Э.Полторацкий создали проект памятника. В июле-августе 1967 года готовый памятник в разобранном виде (отдельными пронумерованными частями) на грузовиках был доставлен из Ленинграда в Каховку. Весил бронзовый монумент более 60 тонн. Начались работы по монтажу памятника на уже подготовленном кургане в степи под Каховкой - рядом с памятным знаком на месте командного пункта маршала СССР Василия Блюхера.

Памятник открыли 27 октября 1967 года. После распада СССР памятник потерял свою туристическую привлекательность, прекратилось финансирование его содержания. Монумент не раз грабили мародеры.