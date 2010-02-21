К празднику Торжества православия прошел крестный ход в Чернигове

В Чернигове в день Торжества православия прошел крестный ход, который возглавил архиепископ Черниговский и Новгород-Сиверский АМВРОСИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, участниками хода стали свыше трех тысяч жителей областного центра. Участники хода несли Святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни под богослужебные песнопения. Верующих сопровождали милиция и ГАИ, движение на дорогах города не прекращалось.

В день Торжества православия, которое традиционно отмечается в первое воскресенье Великого поста, верующие Чернигова обходят все храмы города, подчиненные Украинской православной церкви Московского патриархата, где их встречают перезвоном. Всего маршрут крестной хода составляет около 30 км.

Сегодня крестный ход начался в 9 часов утра от Спасо-Преображенского собора Чернигова. В нем на тот момент приняли участие почти 2 тысячи прихожан.

Конечным пунктом маршрута является кафедральный Троицкий собор, где празднование Торжества православия завершится общим молебном и обращением владыки АМВРОСИЯ. По информации организаторов, количество черниговчан, которые приобщаются к крестному ходу в каждом из храмов, традиционно растет до 10 тысяч. Они надеются, что не станет исключением и нынешний год.

"Крестный ход является выражением единой народной веры и старательной молитвы к Господу и Божьей Матери, это поход за благодатью, поэтому традиционно крестные ходы приобрели массовость, тысячи верующих принимают в них участие", - сообщили в пресс-службе Черниговской епархии.

Праздник Торжества православия символизирует окончательную победу Церкви над иконоборческой ересью и возобновление почитания святых икон. Установление этого праздника связывают с событиями Константинопольского собора 843 года, возобновившего иконопочтение в Византийской империи.

В этот день в церквях молятся не только о тех, кто пострадал за утверждение православной веры, но также и о тех, кто не вступил под ее покров.