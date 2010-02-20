В Херсоне открыли бюст основателю воздушно-десантных войск СССР

В Херсоне сегодня был торжественно открыт бюст основателя воздушно-десантных войск СССР, генерала армии Василия Маргелова.

Как передает корреспондент УНИАН, бюст установлен в центре города возле Дворца молодежи на ул. Перекопской.

На торжественном митинге выступили сыновья В.Маргелова, мэр Херсона Владимир САЛЬДО, представители общественных организаций и местных организаций политических партий, члены организаций воинов-афганцев из Киева, Днепропетровска, Донецка, Николаева.

В целом в мероприятии приняли участие около 350 человек.

Монумент освятили священники православной церкви.

После открытия памятника состоялся торжественный концерт, посвященный очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отчизны.