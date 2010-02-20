В Херсоне открыли бюст основателю воздушно-десантных войск СССР
Присутствовали сыновья Маргелова
В Херсоне сегодня был торжественно открыт бюст основателя воздушно-десантных войск СССР, генерала армии Василия Маргелова.
Как передает корреспондент УНИАН, бюст установлен в центре города возле Дворца молодежи на ул. Перекопской.
На торжественном митинге выступили сыновья В.Маргелова, мэр Херсона Владимир САЛЬДО, представители общественных организаций и местных организаций политических партий, члены организаций воинов-афганцев из Киева, Днепропетровска, Донецка, Николаева.
В целом в мероприятии приняли участие около 350 человек.
Монумент освятили священники православной церкви.
После открытия памятника состоялся торжественный концерт, посвященный очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отчизны.