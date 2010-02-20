В воскресенье Украине обещают сильные осадки

На завтра в Украине синоптики прогнозирует сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 21 февраля будет облачно. Дождь (на западе и севере местами с мокрым снегом), ночью и утром в западных областях, а днем на остальной территории Украины местами сильные осадки. В западных областях местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью и утром в южной и восточной части местами туманы. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, в южной части и Карпатах, а днем на большей части территории страны порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье 25 м/с. Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье очень сильные осадки.

Температура ночью по Украине от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла; в восточных и южных областях ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

В Киевской области завтра будет облачно. Ночью осадки (преимущественно в виде дождя), днем дождь, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

В столице облачно. Ночью осадки (преимущественно в виде дождя), днем дождь, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.