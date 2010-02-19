Суд частично удовлетворил ходатайство представителей Тимошенко

Коллегия судей Высшего административного суда Украины отказала в удоволетворении ходатайства представителей кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО об истребовании избирательной документации, в частности бюллетеней, из окружных избирательных комиссий №№ 10, 24, 44, 109, 110, 111.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий на заседании Александр НЕЧИТАЙЛО.

В то же время суд удовлетворил другую часть ходатайства, в частности об истребовании оригинала протокола ЦИК от 14 февраля об установлении результатов голосования з особым мнением четырех членов ЦИК, официальных данных о количестве лиц, голосовавших за пределами участков, данных о количестве недействительных бюллетеней, списков избирателей из реестра по состоянию на 7 февраля.

Суд также удовлетворил просьбу представителей Ю.Тимошенко об истребовании протоколов с результатами голосования из всех избирательных округов, в частности и с пометкой “уточненные”.