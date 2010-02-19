Межбанковский доллар топчется у отметки 8

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9880/8,0110, к 12:00 сузился спрэд - 7,9950/8,0065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2652, к 12:00 цены поднялись до 0,2652/0,2656.

В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 30,1247 (+0,0699).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3466/1,3468, а к 12:00 выросли до 1,3502/1,3504.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7630/10,7980, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7955/10,8145.