В Черкассах проходит акция "Убери город – получи 100 грн."

Более тысячи жителей Черкасс отозвалась на инициативу городского председателя Сергея ОДАРИЧА, который предложил привлечь жителей города к очистке от снега остановок общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, по словам мэра, причина такой «инициативы» - чрезвычайная ситуация, сложившаяся в городе. С начала февраля в Черкассах выпала двухмесячная норма осадков. Толщина снега превышает норму в пять раз. По данным метеослужбы, в Черкассах количество воды в снеге составляет почти 1000 т на га, при норме 250 т на га.

Все работы будут оплачиваться из специального фонда. Каждый, кто вышел на уборку улиц города, получил около 100 грн.

“В субботу на улицах города работало 205 черкащан, а в воскресенье – 209. За первые два дня за свою работу они получили 35 тыс. грн., – сообщил С.ОДАРИЧ. – В настоящее время работы продолжаются и будут длиться еще несколько дней до тех пор, пока мы не обеспечим комфортные условия для передвижения жителей города”.

По его словам, в городе с 13 февраля создано 16 опорных пунктов в микрорайонах и один координационный центр в горисполкоме. На опорных пунктах все желающие смогут получить инвентарь, им поставят задание по уборке, а после завершения работ они получат деньги. Контроль будет осуществлять руководитель опорного пункта и его помощник. Они же будут визировать акты выполненных работ.

Работы по очистке города от снега будут продолжатся до конца недели.