Ющенко и Лукашенко обсудили комплекс вопросов

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО обсудили вопросы двусторонних белорусско-украинских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, сегодня состоялся телефонный разговор А.ЛУКАШЕНКО и В.ЮЩЕНКО.

В ходе беседы главы государств обсудили комплекс вопросов двусторонних белорусско-украинских отношений, а также актуальную тематику международной повестки дня.

Как сообщалось, А.ЛУКАШЕНКО поздравил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на президентских выборах в ходе состоявшегося 12 февраля телефонного разговора.