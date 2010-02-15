Ющенко и Лукашенко обсудили комплекс вопросов
17:12, 15 февраля 2010Общество
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Состоялся телефонный разговор
Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО обсудили вопросы двусторонних белорусско-украинских отношений.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, сегодня состоялся телефонный разговор А.ЛУКАШЕНКО и В.ЮЩЕНКО.
В ходе беседы главы государств обсудили комплекс вопросов двусторонних белорусско-украинских отношений, а также актуальную тематику международной повестки дня.
Как сообщалось, А.ЛУКАШЕНКО поздравил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на президентских выборах в ходе состоявшегося 12 февраля телефонного разговора.
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