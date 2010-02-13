В Симферополе убит владелец ночного клуба

Сегодня ночью в Симферополе был убит владелец симферопольского ночного клуба «Z», гражданин России.

Об этом сообщил по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник крымской милиции.

На центральном проспекте Симферополя, где расположен популярный среди молодежи клуб, ночью произошла драка. Правоохранители предполагают, что хозяин клуба вышел утихомирить дерущихся, был вовлечен в потасовку и убит.

«Рядом с телом найден пистолет для стрельбы резиновыми пулями», - отметил правоохранитель. Владелец оружия устанавливается.

Хозяин ночного клуба умер не от огнестрельных ранений, а от нанесения телесных повреждений.

Дерущиеся не задержаны, к приезду милиции они разбежались.

Проводятся следственные действия.