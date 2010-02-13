Трое украинцев застряли в российских снегах

В Белгородской области России в снежные заносы на двух грузовых автомобилях, которыми перевозились свежие фрукты, попали трое граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по поручению министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО Посольство Украины в РФ сегодня оперативно установило связь с руководством администрации губернатора Белгородской области. По имеющейся в МИД информации, Посольство Украины в РФ совместно с руководством управления МЧС России по Белгородский области предпринимают безотлагательные меры для разрешения ситуации, которая сложилась на участке автодороги, с привлечением необходимой спецтехники.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Российской Федерации и Департамента консульской службы.