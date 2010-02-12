В Донецке в мусорном контейнере нашли новорожденного младенца
13:09, 12 февраля 2010Общество
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К прибытию «скорой» ребенок умер
В Донецке милиция ведет поиски женщины, выбросившей новорожденного в мусорный контейнер.
Как сообщили УНИАН в Кировском райотделе милиции Донецка, новорожденный мальчик был обнаружен в мусорном контейнере в микрорайоне Текстильщик. На момент обнаружения ребенок подавал признаки жизни, однако к прибытию «скорой помощи» умер.
По факту происшествия проводится расследование.
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