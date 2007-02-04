В воскресенье на территории Украины сохранится морозная с осадками погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, 4-5 февраля ожидается переменная облачность. 4 февраля небольшой снег, мокрый снег (ночью в северных областях умеренный); в восточной части, а 5 февраля в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в западных и Одесской областях местами 3-5° тепла; в восточной части ночью 8-13° мороза (4 февраля до 17° мороза), днем 3-8° мороза; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла. В Закарпатье без существенных осадков, только ночью 4 февраля небольшой снег, мокрый снег. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла (в горах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза).

6-7 февраля без осадков, только в западных областях, а днем 7 февраля в Украине небольшой снег, мокрый снег. Температура ночью 4-10° мороза, 6 февраля на Левобережье 9-15° мороза, 7 февраля в западных и северных областях 2-7° мороза; днем в западных областях от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-7° тепла, на остальной территории 0-5° мороза. В Закарпатье небольшой снег, мокрый снег, днем местами с дождем.

Температура ночью 6 февраля 3-8° мороза, 7 февраля от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и области сохранится облачная погода с прояснениями. 4 февраля ночью умеренный, днем небольшой снег, мокрый снег; 5 февраля без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

6-7 февраля в Киеве и области без осадков, только утром и днем 7 февраля небольшой снег, мокрый снег. Температура ночью 6 февраля 5-10° мороза, 7 февраля 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.