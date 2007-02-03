Взрыв кафе в Луганске (5 фото)

В Луганске два человека погибли и 11 человек травмированы в результате взрыва в кафе «Суп Хауз», расположенном в центре города. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, взрыв произошел сегодня в 13.15 в результате нарушения правил эксплуатации газовых баллонов. Среди пострадавших - 10-летний ребенок. Здание повреждено на 60%.

Фото Юрия Стрельцова. УНИАН