В Харькове ограблен банк
22:39, 09 февраля 2010Общество
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Совершено разбойное нападение
Сегодня в Харькове ограблен филиал «Правекс-банка».
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, разбойное нападение произошло вечером около 17.20 в центре города по ул. Данилевского.
По предварительным данным милиции, двое неизвестных зашли в помещение банка под видом посетителей, с применением силы захватили 50 тысяч гривен и скрылись в неизвестном направлении.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Милиция разыскивает грабителей.
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