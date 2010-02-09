В Харькове ограблен банк

Сегодня в Харькове ограблен филиал «Правекс-банка».

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, разбойное нападение произошло вечером около 17.20 в центре города по ул. Данилевского.

По предварительным данным милиции, двое неизвестных зашли в помещение банка под видом посетителей, с применением силы захватили 50 тысяч гривен и скрылись в неизвестном направлении.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Милиция разыскивает грабителей.