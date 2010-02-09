Партия регионов завершила митинг у здания ЦИК

Партия регионов завершила митинг в поддержку своего лидера, кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА на площади Леси Украини у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади остались палатки и сцена Партии регионов. В палатках находятся несколько десятков людей.

Сегодня для участия в массовых акциях Партии регионов в Киев из областей привезли 116 автобусами 4 тысячи 150 человек. Об этом УНИАН сообщили в правоохранительных органах.

В частности, по данным собеседника агентства, по состоянию на 17.00 возле здания Центральной избирательной комиссии находились почти 3 тысячи сторонников Партии регионов.