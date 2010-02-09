Партия регионов завершила митинг у здания ЦИК
19:06, 09 февраля 2010Общество
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Сегодня приехали еще 116 автобусов
Партия регионов завершила митинг в поддержку своего лидера, кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА на площади Леси Украини у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, на площади остались палатки и сцена Партии регионов. В палатках находятся несколько десятков людей.
Сегодня для участия в массовых акциях Партии регионов в Киев из областей привезли 116 автобусами 4 тысячи 150 человек. Об этом УНИАН сообщили в правоохранительных органах.
В частности, по данным собеседника агентства, по состоянию на 17.00 возле здания Центральной избирательной комиссии находились почти 3 тысячи сторонников Партии регионов.
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