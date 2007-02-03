Партия регионов не исключает досрочных выборов

Партия регионов не исключает возможности проведения досрочных выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, лидер крымских «регионалов» Василий КИСЕЛЕВ сегодня журналистам в Симферополе, где проходит всекрымское собрание депутатов всех уровней от Партии регионов.

«Я скажу вам откровенно, что мы как сила, которая просчитывает все варианты, мы не можем не учитывать того, что выборы досрочные возможны», - заявил В.КИСЕЛЕВ.

Он также напомнил, что в Конституционном Суде находится представление народных депутатов по законопроекту №3207-1 о внесении изменений в Конституцию относительно местного самоуправления. «В случае одобрения Конституционным Судом нашего предложения выборы в местные органы власти неизбежны, - заявил В.КИСЕЛЕВ. - Поэтому мы должны всегда своих однопартийцев держать в напряжении, чтобы они понимали, что выборы могут быть через три месяца. Вот почему мы проводим форум. Такие форумы пройдут по всей Украине перед съездом нашей партии».

По его словам, Партия регионов намерена в ближайшее время выработать план действий на случай проведения досрочных выборов. «Мы выборов, откровенно говоря, не боимся, мы уверены, что мы их выиграем, потому что люди видят, что было до прихода "оранжевых", и что делается сегодня», - сказал народный депутат.